В экстренных службах сообщили о гибели рабочего на стройке в Москве

При падении строительной люльки в Таганском районе столицы погиб один рабочий. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах города в четверг, 8 октября.

«По адресу улица Нижегородская, д. 7 произошло падение строительной люльки, погиб человек», — сказал собеседник агентства.

На месте работают городские службы, начата проверка.

В середине сентября в Калининграде по улице Подполковника Емельянова погиб каменщик, упав в лестничный пролет на строительной площадке. Следователи организовали проверку по факту гибели 37-летнего мужчины.