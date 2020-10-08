Мировая платформа по внедрению здорового образа жизни в компаниях Virgin Pulse начинает работу в России

В России начнет свою работу мировая платформа по внедрению здорового образа жизни в компаниях Virgin Pulse. Её запуском, на эксклюзивных правах займется агентство здоровых решений Health Pulse. Сервис полностью адаптирован для России и уже начал заниматься разработкой корпоративных программ по повышению продуктивности и стимуляции здорового образа жизни в компаниях, корпорациях и на предприятиях...

Virgin Pulse - это онлайн-платформа, в которой сотрудники той или иной компании при помощи онлайн коучинга смогут формировать полезные привычки, выстраивать правильный баланс жизни и работы. Такой вид позволяет улучшить физическое и эмоциональное здоровье коллектива и снижать медицинские расходы. Кроме этого, проявление заботы повышает привлекательность компании в глазах сотрудника. Virgin Pulse базируется на 15 летнем опыте разработки и сотрудничестве с международными университетами в теме образа жизни, сна, питания и психологии.

Изначально функционал сервиса настраивается под запрос компании, которая планирует запускать платформу Virgin Pulse, ставятся цели и разрабатывается индивидуальный алгоритм работы. Это, например, составление специалистами компании программ питания и физической активности; разработка всевозможных челлендей по шагам или здоровым привычкам; проведение тренингов и мастер-классов; а также разработка системы вознаграждений сотрудников. Дополнительный сервис, который предлагает агентство Health Pulse - это Health Coach сопровождение участников наставниками в их образе жизни, питании и сна и решении персональных задач в этой теме.

Исследования программ поддержки сотрудников показывают возврат инвестиций от 150%, например в США каждый вложенный доллар на сотрудника возвращается тремя долларами.

«Сейчас спрос на носимые смарт-устройства, позволяющие контролировать свое здоровье, в России составляет 3,1 млн единиц в год. Это говорит о том, что люди большое внимание уже уделяют формированию своих здоровых привычек. Наша платформа позволяет мониторить более 300 показателей здоровья и привычек, которые пользователи смогут настраивать под себя и синхронизировать данные с фитнес-браслетами, часами, весами и другими умными гаджетами, но кроме этого мы создаем корпоративную соцсеть для компаний, которая объединяет сотрудников в коммьюнити на тему разнообразия подходов к улучшению своего образа жизни, самочувствия и продуктивности», - сказал один из основателей компании Health Pulse в России Семен Сомов.

По его словам, на данный момент на рынке в России нет аналогичных, по своей технологичности, сервисов, которые были бы нацелены именно на корпоративный сегмент. «Наша компания планирует продавать свои услуги, в том числе, через страховые компании. Сейчас мы развиваем платформу за счет собственных средств, но в скором времени планируем привлекать инвестора в данный проект», - добавил Сомов.