Ученые ДВФУ объяснили необычные полосы в Авачинском заливе Камчатки

Ученые Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) обнаружили при облете Авачинского залива (Камчатка) на вертолете полосу необычного цвета. Она, предположительно, связана с цветением микроводорослей, установили специалисты после анализа первых полученных образцов.

Заведующий лабораторией экологии и эволюционной биологии водных организмов Кирилл Винников рассказал, что в полученных образцах обнаружены микроводоросли вида Dinophysis Fortii. Это планктонная динофлагеллята, обитающая в водах океана вблизи Камчатки, сообщила пресс-служба университета.

Водоросли были обнаружены при облете учеными акватории Авачинского залива протяженностью около 40 км, от бухты Спасения до бухты Лиственничной. На этой территории с воздуха удалось определить несколько участков скопления водорослей шириной от 30 до 100 м. Распространяющаяся в прессе информация о сплошном загрязнении не подтверждается.

«С воздуха скопления этих водорослей мы определили как пятна темно-зеленого цвета. В больших количествах они хорошо заметны. Сейчас мы проводим лабораторный анализ проб воды», — сообщил Винников.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская.

Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно. Пробы отправлены на анализ в Москву и Владивосток. Специалисты ДВФУ присоединились к работе по приглашению губернатора Камчатки Владимира Солодова.