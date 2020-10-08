Названо имя второго раненого российского журналиста в Карабахе

В Нагорном Карабахе получил ранения специальный корреспондент информационного портала «Офицеры России» Левон Арзанов. Об этом сообщил корреспондент «Известий» с места событий в четверг, 8 октября.

Подробностей о его состоянии не сообщается. Арзанов специализируется на военных конфликтах в Чечне, Абхазии, Преднестровье и на Украине. В 2018 году служил военным советником в САР и является подполковником запаса.

Ранее сообщалось, что при ударе также пострадал блогер Юрий Котенок. В пресс-центре непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) заявили, что пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему проводят операцию. Эту информацию подтвердили в его Telegram-канале «Военкор Котенок».

По словам омбудсмена НКР Артака Бегларяна, всего при обстреле этой церкви пострадали три журналиста.

Ранее в четверг по этой церкви был нанесен второй за сутки удар. Отмечалось, что бомбу сбросил беспилотник.

Пострадавших во время первого удара не было. Был поврежден сам храм.

Азербайджанская сторона заявила, что вела стрельбу только по военным объектам и «не берет на прицел исторические, культурные памятники, в особенности религиозные».

Очередное обострение военного конфликта в НКР произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.