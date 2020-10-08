Послов стран ЕС вызовут в МИД из-за комментариев дела историка Дмитриева

Послы Франции, Германии, а также других государств, которые назвали политизированным дело осужденного главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева, будут приглашены в МИД России. Об этом в четверг, 8 октября, заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

По ее словам, призывы представителей Берлина, Парижа и властей других стран освободить историка неуместны, а также аморальны и безнравственны.

«В ближайшее время мы пригласим в Министерство иностранных дел нашей страны на Смоленской площади представителей посольств этих стран, будут отправлены приглашения послам стран, которые высказывают подобные неуместные тезисы, говоря о том, что дело носит якобы политизированный характер», ― сообщила Захарова.

Представитель российского МИДа отметила, что такие заявления могут быть сделаны из-за отсутствия у зарубежных коллег соответствующей информации, которую могут восполнить в ведомстве.

Приговор Дмитриеву был пересмотрен 29 сентября. В результате Верховный суд Карелии изменил наказание с 3,5 года колонии общего режима на 13 лет строгого.

Изначальный приговор был вынесен Петрозаводским городским судом 22 июля. При этом обвинение запрашивало для Дмитриева 15 лет колонии.

62-летний историк обвинялся по статьям о развратных действиях, изготовлении порнографических фотографий с участием малолетней приемной дочери, а также в незаконном хранении основной части одноствольного охотничьего ружья, конструкция которого была изменена самодельным образом.

В 2016 году Дмитриева судили по статье об изготовлении детской порнографии. Его обвинили в фотографировании своей приемной дочери для изготовления порнографических материалов. Обвиняемый утверждал, что делал фотографии для того, чтобы контролировать состояние здоровья ребенка.

В апреле 2018 года суд Петрозаводска оправдал историка, назначив ему при этом условное наказание по статье о незаконном хранении оружия. Позднее Верховный суд Карелии отменил оправдательный приговор и направил уголовное дело на пересмотр. Дело начали рассматривать повторно 9 октября.