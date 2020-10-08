Незаконное использование подземных вод выявлено в Севастополе

Сотрудники Севприроднадзора выявили факт незаконного использования подземных вод в Севастополе. неизвестные выкачивали воду в защитной полосе реки Бельбек.

Проверка проводилась после обращения местных жителей. На земельном участке в селе Фруктовом выявлено самовольное пользование недрами. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».

Также специалисты обнаружили автотранспортное средство в прибрежной защитной полосе, вне специального места для парковки.

Севприроднадзор устанавливает лица, причастные к административному правонарушению.

Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за дефицита воды 15 сентября ограничили подачу воды на дачные участки.