Незаконное использование подземных вод выявлено в Севастополе
Сотрудники Севприроднадзора выявили факт незаконного использования подземных вод в Севастополе. неизвестные выкачивали воду в защитной полосе реки Бельбек.
Проверка проводилась после обращения местных жителей. На земельном участке в селе Фруктовом выявлено самовольное пользование недрами. Об этом сообщает онлайн-газета «Новый Севастополь».
Также специалисты обнаружили автотранспортное средство в прибрежной защитной полосе, вне специального места для парковки.
Севприроднадзор устанавливает лица, причастные к административному правонарушению.
Ранее сообщалось, что в Севастополе из-за дефицита воды 15 сентября ограничили подачу воды на дачные участки.