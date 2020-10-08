Площадь лесных пожаров в Иркутской области за год сократилась на 85%

Правоохранительные органы Иркутской области в пожароопасном сезоне 2020 года возбудили 26 уголовных дел по фактам умышленных поджогов леса и три дела о неосторожном обращении с огнем, в результате которого произошли возгорания в тайге. Об этом рассказал министр лесного комплекса региона Дмитрий Петренев. По его словам, пожары охватили 226,7 тыс. га, что на 85% меньше, чем в 2019 году.

Основными причинами лесных пожаров стали природные явления, преимущественно грозы, а также человеческий фактор — неосторожное обращение с огнем и умышленные поджоги. Всего в минувшем сезоне в Приангарье произошло 923 возгорания в лесах, сообщает ИА IrkutskMedia.

На ликвидацию каждого из трех пожаров, которые возникли в результате разведения костров, было потрачено более 2 млн рублей. Министерство намерено взыскать эти деньги с виновников возгораний, пишет ТАСС.

В конце сентября в районе бухты Песчаной на Байкале (Иркутская область) началась рекультивация леса, сгоревшего при пожаре в 2015 году. Специалисты провели выборочные санитарные рубки и создали противопожарные барьеры. В результате лесного пожара погибли или были повреждены деревья на площади более 2 тыс. га на западном побережье Байкала. К рекультивации территории приступило «Заповедное Прибайкалье». Поврежденную огнем и вредителями древесину планируют складировать в валы на месте. В 2021 году планируется частичное лесовосстановление на площади, прилегающей к Песчаной бухте.