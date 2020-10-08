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Захарова выразила сожаление из-за заявлений США о «российской киберугрозе»

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Заявления США о киберугрозе со стороны России в связи с предстоящими американскими президентскими выборами вызывают сожаление. Об этом в четверг, 8 октября, на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, вызывает сожаление, что администрация США по соображениям абсолютно конъюнктурного характера тратит существенные человеческие ресурсы, чтобы подогреть антироссийские настроения среди собственных граждан, мирового сообщества», — сказала Захарова.

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Вместо таких обвинений Захарова порекомендовала американским коллегам еще раз ознакомиться с опубликованным 25 сентября заявлением президента России Владимира Путина, в котором предложено восстановить двустороннее сотрудничество в области международной информационной безопасности. РФ хотелось бы получить на это конструктивную реакцию, отметила представитель российского МИДа.

Захарова пояснила, что в докладе министерства внутренней безопасности США об угрозах для Америки, с которыми сталкивается страна на современном этапе, в списке угроз фигурирует Россия. По ее словам, утверждается, что Россия якобы может «использовать имеющиеся возможности в области информационно-коммуникационных технологий для подрыва критической американской электоральной инфраструктуры и попыток повлиять на предпочтения избирателей».

Ранее в сентябре текущего года директор ФБР Кристофер Рэй, выступая в комитете палаты представителей американского конгресса, заявил, что Россия якобы продолжает предпринимать попытки влияния на предвыборный процесс в США. Вместе с тем он признал, что никаких кибератак со стороны России на связанную с выборами инфраструктуру не зафиксировано.

После этого кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден заявил, что в случае его победы на президентских выборах для России будут «последствия» за то, что она якобы вмешивается в предвыборный процесс.

В 2016 году после победы Дональда Трампа на президентских выборах демократы и его соперница Хиллари Клинтон обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве.

Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, не обнаруживший свидетельств связи РФ и Трампа. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.

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