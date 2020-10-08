Жители Коми перечислили мошенникам более 650 тыс. рублей

За сутки жители Коми перевели телефонным мошенникам более 650 тыс. рублей. Злоумышленники представлялись сотрудниками банков.

По данным правоохранительных органов, в Усинске злоумышленники сообщили мужчине 1968 года рождения, что кто-то якобы пытается списать средства с его счетов. Потерпевшему предложили перевести деньги на другие счета. Выполнив инструкции мошенников, местный житель лишился почти 443 тыс. рублей. Об этом сообщает ИА «Комиинформ».

В Сыктывкаре, Воркуте и Ухте потерпевшие назвали звонившим мошенникам реквизиты карт и лишились в общей сложности 168 тыс. рублей. В Печорах женщина потеряла почти 24 тыс. рублей. Общая сумма ущерба жителей Коми за сутки превысила 650 тыс. рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела. Сотрудники МВД призывают жителей республики не доверять телефонным собеседникам и не сообщать персональные данные.