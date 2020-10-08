Северная Осетия присоединилась к всероссийской акции «Сохраним лес»

Акция «Сохраним лес» продолжает шествие по стране и дошла до Северной Осетии. Сегодня, 8 октября, центральное мероприятие региона состоялось в селе Заманкул, на территории Кировского лесничества. Участниками мероприятия стали порядка 350 человек. К сотрудникам лесничеств присоединились сотрудники организаций, ведомств, волонтёры, СМИ. Не смогли остаться в стороне команда «Молодежки ОНФ» в РСО-Алания, активисты Общероссийского народного фронта в Северной Осетии», педагоги детского сада «Березка» из города Беслан, студенты, волонтеры, журналисты.

В ходе мероприятия участники высадили 70 тысяч саженцев дуба. Всего, как отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии республики Казбек Доев, в этом году лесоводы Северной Осетии наметили высадить 280 тысяч деревьев.

«Сегодняшняя акция – это прекрасная возможность для каждого не только на словах, но и на деле продемонстрировать то, насколько важно беречь природное богатство, - отметил Казбек Доев. – Мы благодарим всех добровольцев за участие в лесовосстановительной кампании. Мы рады, что каждый год к нам подключаются новые организации. Спасибо за такое неравнодушие к лесу и проявленный энтузиазм!».

Всероссийская акция «Сохраним лес» стартовала 26 августа на Камчатке. Цель акции – высадить 40 миллионов деревьев по всей стране. На сегодня высажено уже 23,9 миллионов. В ближайшие дни к акции присоединятся Липецкая и Белгородская области, а также республика Чувашия. Ознакомиться с локациями и зарегистрироваться на высадки можно на официальном сайте – сохранимлес.рф. Акция организована Министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральным агентством лесного хозяйства и Всероссийским обществом охраны природы при поддержке «Молодежки ОНФ» в рамках национального проекта «Экология».