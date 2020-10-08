МВД объяснило включение Тихановской в российскую базу розыска

МВД не возбуждало уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, она попала в список разыскиваемых в РФ лиц на основе соглашений в рамках СНГ. Об этом в четверг, 8 октября, сообщили в министерстве.

«Этот банк (лиц в розыске. — Ред.) формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ», — говорится в сообщении пресс-службы.

О том, что Тихановскую объявили в межгосударственный розыск, министерство сообщило накануне, подчеркнув, что разыскивается она по статье УК. В розыск она была объявлена в Белоруссии, однако он также будет осуществляться и на территории России, добавили в МВД.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. После того, как ее штаб инициировал создание координационного совета по передаче власти в республике, оппозиционерка спешно покинула страну. ЕС и США сочли Лукашенко нелегитимным правителем.

Вместе с этим 15 августа в Белоруссии в отношении другого экс-кандидата в президенты, Валерия Цепкало, возбудили уголовное дело, он был объявлен в розыск, в том числе и в России.