Ремонт дворовых территорий завершен в Якутске

В этом году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Якутска» на 2017-2022 годы» завершены ремонтные работы дворовых территорий по ул. Аммосова, 4/1, 4/2 и ул. Каландарашвили, 23/1.

В 2020 году на благоустройство дворов было предусмотрено 18 млн рублей, в том числе 13,5 млн рублей из средств местного бюджета, 4 млн 455 тыс. рублей из федерального бюджета, софинансирование из республиканского бюджета составило 45 тыс. рублей. Муниципальные контракты выполнены в полном объеме, сообщает ИА YakutiaMedia.

Общая сумма финансирования текущего ремонта внутриквартальных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним составляет 7,5 млн рублей. Мероприятия выполнены по соглашению с АО «Якутдорстрой».