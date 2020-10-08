Более 114 тыс. пачек контрафактных сигарет изъяли в Твери

Крупную партию нелегальной табачной продукции изъяли у предпринимателя в Твери. Стоимость партии оценивается более чем в 4 млн рублей.

По данным областного управления МВД, 48-летний местный житель наладил поставку фальсифицированных табачных изделий. Продукцию он сбывал на территории Твери и Тверской области. Во время обысков в машинах подозреваемого и на его придомовой территории оперативники изъяли почти 114,6 тыс. пачек сигарет без маркировки. Об этом сообщают «Тверские ведомости».

В отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Якутске сотрудники полиции изъяли более 20 тыс. бутылок контрафактной водки. Продукцию хранили в металлических контейнерах с целью дальнейшего сбыта. При попытке продажи спиртного задержан один из подозреваемых.