Трамп почти перестал принимать препараты от COVID-19

Президент США Дональд Трамп уже почти не принимает препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Об этом он рассказал в четверг, 8 октября, в эфире телеканала Fox Business.

Американский лидер отметил, что особенно эффективными препаратами являются Regeneron и Eli Lilly.

«Я прекратил, я их уже не принимаю. Я почти ничего не принимаю», — пояснил он, добавив, что он «в отличной форме».

Ранее в этот же день сообщалось, что сумма, потраченная на лечение президента США Дональда Трампа от коронавируса, превышает $100 тыс.

Американский лидер 2 октября сообщил, что у него обнаружен COVID-19. В этот же день его с легкими симптомами госпитализировали в военно-медицинский госпиталь имени Уолтера Рида. Коронавирус был подтвержден и у его супруги Мелании. 5 октября он выписался из госпиталя. Сообщалось, что Трамп продолжит лечение на дому, в своей резиденции.

Трамп объявил о том, что отдал срочное распоряжение обеспечить больницы лекарством от коронавирусной инфекции, которым он сам лечился. По словам американского лидера, каждый американец должен получить такое же лечение от COVID-19, как и он сам.