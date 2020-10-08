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В России запускают уникальный механизм поддержки бизнеса

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Честным инвесторам — беспрецедентные гарантии. В РФ запускают уникальный механизм поддержки бизнеса. Для любого инвестора в любой стране главное — стабильность. Правительство РФ готово взять на себя ряд ключевых рисков.

Поддержку закрепят специальным документом. Его назвали «Соглашение о защите и поощрении капиталовложений». Новый механизм — часть общенационального плана восстановления экономики. Завод, сельхозпредприятие, склад или терминал. На каждый объект, возводимый инвестором, власти дадут гарантии. В соглашении пропишут принципы господдержки, условия налогообложения, неизменность земельных законов. Срок соглашения зависит от суммы инвестиций от 6 до 20 лет. Уже до конца 2020 подпишут 20 соглашений на 900 млрд руб. К 2024 году общий объём средств вырастет до 14,1 трлн руб.

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