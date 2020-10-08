Прямой эфир
Сюжет:

Новый сквер обустроят на острове Попова во Владивостоке

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На острове Попова во Владивостоке к началу ноября появится новый сквер по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проект благоустройства заброшенной территории в районе дома 13 на улице Подгорной был согласован с местными жителями, сообщает ИА PrimaMedia. В новый сквер перенесут после реставрации памятник воинам Великой Отечественной войны, который сейчас находится на подтапливаемой территории.

«На сегодняшний день строители подготовили площадку под будущий сквер, провели там демонтажные работы. Сейчас идет работа по устройству твердого покрытия. Также уже заказано оборудование. Влияют погодные условия — из-за штормов возникают сложности с доставкой материалов из города на остров», — рассказал руководитель дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.

Ранее во Владивостоке после масштабных работ по благоустройству открыли сквер Игнатьева, расположенный на Первой речке. Были учтены места для прогулок пожилых людей и мам с колясками. Реализация проекта заняла около двух месяцев. В парке появились пешеходные дорожки, спортплощадка и тихая зона с навесом. Почти все зеленые насаждения при этом сохранили. В скором времени планируется установить детскую площадку.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020