Новый сквер обустроят на острове Попова во Владивостоке

На острове Попова во Владивостоке к началу ноября появится новый сквер по программе «Формирование комфортной городской среды» в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Проект благоустройства заброшенной территории в районе дома 13 на улице Подгорной был согласован с местными жителями, сообщает ИА PrimaMedia. В новый сквер перенесут после реставрации памятник воинам Великой Отечественной войны, который сейчас находится на подтапливаемой территории.

«На сегодняшний день строители подготовили площадку под будущий сквер, провели там демонтажные работы. Сейчас идет работа по устройству твердого покрытия. Также уже заказано оборудование. Влияют погодные условия — из-за штормов возникают сложности с доставкой материалов из города на остров», — рассказал руководитель дирекции общественных пространств Владивостока Салават Галиев.

Ранее во Владивостоке после масштабных работ по благоустройству открыли сквер Игнатьева, расположенный на Первой речке. Были учтены места для прогулок пожилых людей и мам с колясками. Реализация проекта заняла около двух месяцев. В парке появились пешеходные дорожки, спортплощадка и тихая зона с навесом. Почти все зеленые насаждения при этом сохранили. В скором времени планируется установить детскую площадку.