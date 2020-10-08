Эпидемиолог назвал число переболевших за полгода COVID-19 детей в России

В России за первое полугодие 2020 года коронавирусной инфекцией переболели свыше 47 тыс. детей. При этом тяжелая форма заболевания наблюдалась у 0,2% детей с подтвержденным COVID-19. Такие данные в четверг, 8 октября, привел замдиректора ФБУН «Центральный научно-исследовательский институт эпидемиологии» Роспотребнадзора Александр Горелов.

«За первое полугодие 2020 года в РФ зарегистрировано 47253 случая COVID-19 у детей, что в целом составило 8,2% от общего числа заболевших COVID-19 в России», — цитирует «РИА Новости» его заявление на конференции «Молекулярная диагностика и биобезопасность».

При этом заболевание регистрировалось у детей разных возрастов вне зависимости от пола. В основном дети переносили заболевание с среднетяжелой и легкой формах. Причем такие отличительные признаки COVID-19, как потеря обоняния и вкуса, выявлялись у детей достаточно редко.

Ранее в этот же день директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России профессор Андрей Фисенко рассказал об единственном случае смерти ребенка с подтвержденным коронавирусом. По его словам, это был подросток, который поступил в НМИЦ здоровья детей после пересадки печени. У него был подтвержден коронавирус. Врачи пытались спасти ему жизнь но не смогли.

2 октября Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, что в стационарах страны находятся около 1,6 тыс. детей с коронавирусом. При это он также подчеркнул, что зачастую дети переносят коронавирус бессимптомно или в легкой форме, однако им всё равно следует соблюдать правила профилактики.

По последним данным, в России выявлено 1 260 112 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 056 летальных исходов, выздоровело 1 002 329 человек.

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