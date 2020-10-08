Врач назвал начало учебного года в России причиной роста случаев COVID-19

Начало учебного года в школах стало одной из причин распространения коронавируса в России осенью. Об этом заявил в интервью телеканалу РЕН ТВ директор ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» российского Минздрава Андрей Фисенко в четверг, 8 октября.

По его словам, как и любая вирусная инфекция, COVID-19 распространяется в больших коллективах.

«Конечно, когда ребенок приезжает с отдыха, особенно если он отдыхал с родителями, а не в каких-то таких массовых местах, типа пионерского лагеря, детского пансионата, то возможность контакта с заболевшим у него появляется в десятки раз более высокая, чем у ребенка, не посещающего школу», — сказал врач.

Фисенко посоветовал родителям школьников внимательно собирать информацию о контактах своих детей, чтобы принять необходимые меры по защите от коронавируса.

Он отметил, что если в школе сообщают, что в классе есть заболевшие COVID-вирусной инфекций, нужно «немедленно насторожиться и обследовать» своего ребенка на наличие или отсутствие этого вируса с использованием метода ПЦР-диагностики.

Эксперт допустил, что имеет смысл перед посещение школы по окончании каникул исследовать всех детей на наличие коронавируса, .

ПЦР тест — это этиологическая диагностика COVID-19, которая обладает высокой чувствительностью еще до появления признаков заболевания и может обнаружить вирус в первые дни заражения. У пациента берут мазок из горла и носа.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил 29 сентября, что в школах столицы увеличат продолжительность осенних каникул с одной недели до двух. Они продлятся с 5 по 18 октября.

Позже, 6 октября, Собянин выпустил новый указ о приостановке действия социальных карт, которые обеспечивают льготный проезд школьникам и пенсионерам в Москве. На следующий день градоначальник заявил, что ситуация с коронавирусом в городе меняется не в лучшую сторону. Он рекомендовал частным школам и кружкам сделать перерыв в две недели, чтобы «не создавать проблем для родителей и детей».

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом на 8 октября, за минувшие сутки в России выявили 11 493 новых случая этой инфекции в 85 регионах страны. За весь период эпидемии в стране выявили 1 260 112 случая этого вируса, скончались 22 056 человек, вылечился 1 002 329 пациент.

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