Глава МЧС доложил Путину о ходе ликвидации ЧС в Рязанской области

Глава МЧС Евгений Зиничев доложил Владимиру Путину о ходе ликвидации ЧС в Рязанской области. На складе боеприпасов начался пожар из-за загоревшейся сухой травы, произошли взрывы. С последствиями борются около 1,5 тыс. человек при 389 единицах техники. К выезду готовы дополнительные силы. Эвакуировано более 2,3 тыс. жителей из 14 населённых пунктов в радиусе пяти-десяти км. В пунктах временного размещения — 86 человек, остальные — у знакомых и родственников. Развёрнут оперативный штаб, работают психологи, открыт телефон горячей линии. В результате взрывов госпитализированы 16 человек, повреждены более 20 построек.