Тела трех военных найдены на съемной квартире в Житомирской области

Тела трех военных-контрактников найдены на съемной квартире в селе Новоивницкое Житомирской области Украины. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции в четверг, 8 октября.

Двух 23-летних уроженцев Сумской и Днепропетровской областей, а также 21-летнего уроженца Черновицкой области обнаружили мертвыми их коллеги. При этом в ведомстве отмечают, что при поверхностном осмотре тел никаких телесных повреждений выявлено не было.

В настоящий момент на месте происшествия работают следователи и полицейские. Устанавливаются все причины и обстоятельства произошедшего. По данным ведомства, мужчины проживали в квартире, где были обнаружены их тела.

6 октября тела двух молодых людей 20 лет и 21 года без телесных повреждений были обнаружены в квартире на улице Ватутина, на западе Москвы. В ходе осмотра помещения были найдены сверток и пакет со следами некоего порошка, а также пакет с кристаллообразным веществом. Последнее было отправлено на экспертизу. Проводится проверка, устанавливается причина смерти погибших.