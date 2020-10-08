Психиатр рассказала о психологическом комфорте от ношения маски в пандемию

Ношение защитной маски обеспечивает психологический комфорт в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила директор Национального научного центра — филиала НМИЦ психиатрии и наркологии имени Сербского Татьяна Клименко в рамках онлайн-конференции.

«Эта маска — это не только наша защита от заражения коронавирусом, но эта маска в какой-то степени является обеспечением нашей психологический защищенности. Потому что, если я в маске, если все вокруг в маске, у меня не должно развиваться никаких тревожных расстройств. Я уверена в том, что защищена», — цитирует психиатра агентство городских новостей «Москва».

Также она отметила, что гражданам нужно больше рассказывать о негативном влиянии табака и алкоголя на течение коронавируса.

«Наверное, нужно и средствам массовой информации, и врачам проводить работу о том, что употребление спиртных напитков и табака негативно влияет на течение коронавирусной инфекции», — сказала Клименко.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев COVID-19 в России является поводом для серьезной озабоченности, а также поводом для внутренней мобилизации каждого гражданина страны, сообщает телеканал «Звезда».

Он призвал россиян сделать необходимые выводы и соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски. В противном случае, по его словам, прирост новых случаев COVID-19 будет только расти.

По данным оперштаба, в стране за минувшие сутки было выявлено 11 493 новых случая коронавируса. При этом суточный прирост выше 11 тыс. держится уже на протяжении трех дней. Всего на сегодняшний день в России выявлен 1 260 112 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период распространения инфекции скончались 22 056 человек, вылечился 1 002 329.

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