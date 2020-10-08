МВД опровергло связь Певчих с ФБК

Мария Певчих, которая сопровождала блогера Алексея Навального в Томске, не работает в Фонде по борьбе с коррупцией (ФБК). У следствия есть к ней вопросы. Об этом в четверг, 8 октября, заявил замначальника Следственного управления Управления на транспорте МВД по Сибирскому федеральному округу Сергей Потапов.

По его словам, Певчих официально в ФБК не трудоустроена.

«Для следствия общение с этой гражданкой представляет большой интерес. В запросе, четвертом запросе, направленном в Берлин, есть и другие весьма серьезные и значимые для следствия вопросы», — приводит ТАСС слова Потапова.

Он также добавил, что после госпитализации Навального Певчих направилась из Томска в Новосибирск на автомобиле, после чего полетела в Омск на самолете.

«В ходе прохождения Марией Певчих предполетного досмотра в аэропорту Толмачево (город Новосибирск) в имеющихся при ней чемодане и рюкзаке какие-либо емкости объемом свыше 100 мл, в том числе бутылка с водой, отсутствовали», — рассказал он.

О бутылке из отеля, где остановился блогер, Певчих рассказала 18 сентября.

Сам же Навальный ранее писал в своем Instagram, что после ухудшения его самочувствия сотрудники ФБК вызвали адвоката, вместе с ним поднялись в номер гостиницы, где был оппозиционер, и начали собирать там «улики». На одной из бутылок с водой специалисты из Германии спустя две недели после инцидента якобы обнаружили следы отравляющего вещества группы «Новичок».

Однако ни блогер, ни его окружение не объяснили, каким образом бутылка попала в руки иностранных специалистов.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо 20 августа на рейсе из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.