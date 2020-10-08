В Минздраве рассказали о случае смерти ребенка с COVID-19 в России

Директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России профессор Андрей Фисенко рассказал о зафиксированном в России случае смерти ребенка с подтвержденным коронавирусом.

Умершим является подросток, который поступил в НМИЦ здоровья детей после пересадки печени.

«Он заболел коронавирусной инфекцией, был госпитализирован к нам, мы боролись за его жизнь три недели, но, к сожалению, не спасли», — цитирует врача РЕН ТВ.

Фисенко подчеркнул, что осложнения на фоне COVID-19 наблюдаюсь у юных пациентов госпиталя, получавших иммуносупрессивное лечение своих основных заболеваний, в том числе после удаления опухолей и трансплантации органов и тканей.

Отмечается, что у детей практически не наблюдается признаков инфекции, но при это они выступают основными переносчиками болезни. Выявить легкую форму заболевания можно только при обследовании ребенка.

В июне этого года, как сообщало «РИА Новости», в Морозовской больнице в Москве скончалась двухлетняя Маруся Паршикова, у которой был выявлен был Кавасаки-подобный синдром. Как объяснили семье покойной врачи, он был вызван коронавирусной инфекцией. Изначально малышка заболела в мае, у нее поднялась высокая температура. По словам ее матери, врачи заподозрили у нее энтеровирусную инфекцию, но затем ребенку стало лучше. К летальному исходу привело повторное заболевание, произошедшее через три недели.

Примерно за месяц до этого случая американские медики сообщили, что зафиксировали в 20 штатах мультисистемный воспалительный синдром, который поражал только детей и мог быть связан с коронавирусной инфекцией. У большинства детей наблюдались симптомы болезни Кавасаки: лихорадка, сыпь, раздражение глаз, опухшие лимфатические узлы.