Сообщение о минировании объектов в день госпитализации Навального поступило из ФРГ

Сообщение о минировании объектов в Омске в день госпитализации блогера Алексея Навального отправили с помощью серверов в Германии. Об этом сообщили в четверг, 8 октября, в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.

«В ходе проверки установлено, что анонимное сообщение было отправлено посредством почтового сервиса, который предоставляет бесплатные услуги временной электронной почты. Серверы данного почтового сервиса расположены на территории Федеративной Республики Германия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что данные о минировании районных судов, железнодорожного вокзала, отделения почты, банков и аэропорта поступило 20 августа на адрес электронной почты Ленинского районного суда города Омска. По указанным в письме адресам были проведены проверки. Предметов, представляющих опасность для граждан, обнаружено не было.

«Проведение сотрудниками полиции данных проверок не повлияло на работу указанных учреждений, за исключением временной эвакуации сотрудников и посетителей. Так, в рамках мероприятий по эвакуации ОАО «Омский аэропорт» были эвакуированы из здания 180 посетителей и 58 сотрудников аэропорта. За исключением служб, обеспечивающих безопасность полетов, работа которых не прерывалась», — отмечается в тексте.

По факту поступления ложного сообщения о минировании возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2. ст. 207 Уголовного кодекса Российской Федерации («Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»). Генеральной прокуратурой РФ было отправлено международное поручение в компетентные органы ФРГ для поиска владельца адреса электронной почты, с которой было направлено сообщение о минировании.

«Поскольку информация о минировании аэропорта органами внутренних дел не разглашалась, вызывает также вопрос, откуда, из каких источников эти сведения появились у одного из лиц, вовлеченных в доследственную проверку», — отмечается в тексте.

Всего руководством следственного отделения Томского линейного отдела МВД России было направлено четыре запроса об оказании правовой помощи в компетентные органы ФРГ, один запрос в компетентные органы Швеции и один запрос в компетентные органы Франции. Ни на один из них ответа пока не получено.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.