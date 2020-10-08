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Азербайджан отозвал посла из Греции из-за ситуации с Карабахом

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Азербайджан отозвал своего посла из Греции для консультаций из-за информации о якобы участии граждан этой страны в боях в Нагорном Карабахе, сообщили в четверг, 8 октября, в пресс-службе азербайджанского МИД.

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«В рамках нового акта агрессии, совершенного вооруженными силами Армении против Азербайджанской Республики 27 сентября этого года, мы довели до сведения МИД Греции информацию о прибытии граждан армянского происхождения из зарубежных стран, в том числе из Греции, на оккупированные территории Азербайджана. Для предоставления информации другой стороне было запрошено соответствующее расследование. После решения греческой стороны отозвать своего посла для консультаций посол Азербайджанской Республики в Греческой Республике был вызван в Баку для консультаций», — говорится в сообщении.

28 сентября Афины заявили о своей готовности оказать помощь Армении в снятии напряженности в конфликте в Нагорном Карабахе и осудили гибель людей.

7 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что международное сообщество должно «проявить решимость» и признать независимость Нагорного Карабаха, если хочет остановить гуманитарную катастрофу в регионе.

4 октября президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что условием для прекращения огня в Карабахе станет вывод Ереваном своей армии из региона и предоставление Баку плана своего отступления. Через два дня Пашинян заявил, что Ереван готов пойти на уступки Баку в вопросе Карабаха, если они будут взаимными.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.

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