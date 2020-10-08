Расследование в отношении «омбудсмена полиции» Воронцова завершено
Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. Об этом 8 октября сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России.
Материалы дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинения и последующей передачи в суд для рассмотрения.
Фигуранта обвиняют в совершении преступлений по статьям о вымогательстве, незаконном распространении порнографических материалов, клевете и оскорблении представителя власти.
«В целях принятия мер по обеспечению исполнения наказания в виде штрафа, гражданского иска и возможной конфискации имущества в рамках предварительного следствия наложен арест на банковские счета Воронцова», — уточнили в Следственном комитете. Общая сумма арестованных средств превысила 19 млн рублей.
В мае Воронцова задержали по подозрению в вымогательстве в 2017 году у сотрудника УВД на Московском метрополитене 300 тыс. рублей за нераспространение его интимных фотографий.
Затем мужчина стал фигурантом второго дела — о распространении порнографии. Следствие полагает, что в 2018 году он обнародовал интимные снимки женщины в соцсетях.