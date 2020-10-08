Прямой эфир

На модернизацию пищеблоков в школах Пскова направят 6 млн рублей

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пскове на ближайшую сессию городской думы будет вынесен вопрос о перераспределении средств экономии бюджета. Более 6 млн рублей планируется направить на модернизацию школьных пищеблоков.

Меры поддержки системы образования обсуждали в рамках работы трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых споров. По словам заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, обновление пищеблоков поможет существенно снизить нагрузку на имеющееся оборудование. Кроме того, благодаря финансированию удастся заменить изношенную технику и снизить риски остановки пищеблоков. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Ранее сообщалось, что в Великих Луках 13 человек пожаловались на недомогание во время торжественной линейки 5 октября, трое из них потеряли сознание. Ребят отправили в больницу с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом». На текущий момент всех школьников выписали из больницы.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020