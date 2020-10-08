На модернизацию пищеблоков в школах Пскова направят 6 млн рублей

В Пскове на ближайшую сессию городской думы будет вынесен вопрос о перераспределении средств экономии бюджета. Более 6 млн рублей планируется направить на модернизацию школьных пищеблоков.

Меры поддержки системы образования обсуждали в рамках работы трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых споров. По словам заместителя главы администрации Пскова Александра Коновалова, обновление пищеблоков поможет существенно снизить нагрузку на имеющееся оборудование. Кроме того, благодаря финансированию удастся заменить изношенную технику и снизить риски остановки пищеблоков. Об этом сообщает «Псковская лента новостей».

Ранее сообщалось, что в Великих Луках 13 человек пожаловались на недомогание во время торжественной линейки 5 октября, трое из них потеряли сознание. Ребят отправили в больницу с предварительным диагнозом «отравление неизвестным веществом». На текущий момент всех школьников выписали из больницы.