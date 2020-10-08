Путин заявил о медленном обновлении техники для МЧС

Обновление пожарной и другой техники в МЧС России идет медленно, необходимо выработать программу на период до 2030 года, заявил в четверг, 8 октября, президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым.

«В этой связи по итогам сегодняшнего совещания необходимо сформировать и утвердить долгосрочную программу обновления техники МЧС до 2030 года, техники, которая позволит обеспечить подразделения спасателей в соответствии с установленными нормативами», — сказал он.

Глава государства также подчеркнул, что при реализации этой программы «должна обеспечиваться максимальная финансовая эффективность как по стоимости самих закупок, так и в послепродажном обслуживании».

«И конечно, надо переходить на прямые закупки техники с отечественных заводов-производителей, устраняя ненужных посредников», — добавил президент.

В апреле сообщалось, что МЧС в текущем году дополнительно поставит 617 единиц пожарно-спасательной техники и около 30 тыс. комплектов нового, более легкого и прочного снаряжения.