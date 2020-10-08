В МВД России объяснили объявление Тихановской в розыск

МВД России опровергло информацию о возбуждении уголовного дела в отношении экс-кaндидата в прeзиденты Бeлоруссии Свeтланы Тихановской. Как заявили в ведомстве 8 октября, гражданка республики попала в список разыскиваемых в РФ лиц на основе соглашений в рамках СНГ.

«Этот банк (лиц в розыске. — Ред.) формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ», — подчеркнули в пресс-службе российского МВД в четверг, 8 октября.

О том, что белорусскую оппозиционерку Тихановскую объявили в межгосударственный розыск, министерство сообщило накануне, подчеркнув, что разыскивается она по статье УК. Однако по какой конкретно статье указано не было.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. После того, как ее штаб инициировал создание координационного совета по передаче власти в республике, оппозиционерка спешно покинула страну. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

Вместе с этим 15 августа в Белоруссии в отношении другого экс-кандидата в президенты, Валерия Цепкало, возбудили уголовное дело, он был объявлен в розыск, в том числе и в России.