Прямой эфир

В МВД России объяснили объявление Тихановской в розыск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

МВД России опровергло информацию о возбуждении уголовного дела в отношении экс-кaндидата в прeзиденты Бeлоруссии Свeтланы Тихановской. Как заявили в ведомстве 8 октября, гражданка республики попала в список разыскиваемых в РФ лиц на основе соглашений в рамках СНГ.

Международное призвание: о чем говорит встреча Меркель и Тихановской
Общение с представителями оппозиции — часть европейской внешней политики, отмечают эксперты

«Этот банк (лиц в розыске. — Ред.) формируется в соответствии с Регламентом компетентных органов по осуществлению межгосударственного розыска лиц, утвержденным в 2015 году Решением Совета глав правительств СНГ», — подчеркнули в пресс-службе российского МВД в четверг, 8 октября.

О том, что белорусскую оппозиционерку Тихановскую объявили в межгосударственный розыск, министерство сообщило накануне, подчеркнув, что разыскивается она по статье УК. Однако по какой конкретно статье указано не было.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, согласно которым с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. После того, как ее штаб инициировал создание координационного совета по передаче власти в республике, оппозиционерка спешно покинула страну. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

Вместе с этим 15 августа в Белоруссии в отношении другого экс-кандидата в президенты, Валерия Цепкало, возбудили уголовное дело, он был объявлен в розыск, в том числе и в России.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020