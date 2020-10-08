В РПЦ рассказали о состоянии ушедшего на карантин патриарха Кирилла

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, ушедший на карантин из-за контакта с человеком у которого был подтвержден коронавирус, чувствует себя хорошо и продолжает работать. Об этом в четверг, 8 октября, сообщил представитель РПЦ Владимир Легойда в своем Telegram-канале.

«Предстоятель Русской церкви находится в добром здравии, чувствует себя хорошо, продолжает работать в дистанционном режиме», — написал он в Telegram.

Он подчеркнул, что самоизоляция патриарха является примером ответственного отношения и заботы о безопасности окружающих в условиях распространения коронавируса.

О том, что глава РПЦ отправился на карантин после контакта с заболевшим COVID-19, стало известно ранее в этот же день. В четверг он по традиции должен был возглавлять праздничные торжества в день преставления преподобного Сергия Радонежского в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

Однако вместо этого патриарх направил наместнику лавры послание с поздравлениями и выразил сожаление, что не сможет приехать, объяснив причины своего отсутствия обязанностью быть на карантине.