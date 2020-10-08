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Один человек погиб и один пострадали при пожаре в Набережных Челнах

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В Набережных Челнах (Татарстан) при пожаре в многоквартирном доме погиб один человек. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

Информация о возгорании поступила в ведомство 7 октября около 7 утра. Горела квартира в доме № 5 в переулке Гафиатуллина.

Прибывшие спасатели обнаружили, что огонь вырывался из окон на втором этаже. Самостоятельно покинуть дом смогли 25 человек, в том числе пятеро детей. С пятого этажа людям помогли спуститься пожарные.

Площадь возгорания составила 12 кв. м. Погиб один человек, еще один получил различные травмы.

Причины возникновения огня устанавливаются.

В ночь на 8 октября в Алтайском крае произошел пожар в Благовещенском районе. Огонь охватил два дома и хозпостройку. Погибли три человека, в том числе ребенок.

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