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«Тинькофф» анонсировал услугу бесплатной перевозки наличных

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«Тинькофф» начнет бесплатно перевозить наличные для премиальных клиентов. На первом этапе сервис доступен жителям Москвы, далее появится в других регионах России, говорится 8 октября в сообщении на сайте компании.

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Услугой могут воспользоваться держатели премиальной карты Tinkoff Black Metal. Денежные средства доставят в нужное место в течение одного рабочего дня, при возможности в тот же день. При перевозке наличных от клиента зачисление средств на счет в «Тинькофф» производится, как правило, в течение пары часов.

Деньги доставляются в рублях, долларах США или евро. Минимальная сумма доставки — 2 млн рублей, или 30 тыс. в другой валюте.

Оформить заявку на услугу можно через персонального менеджера компании. Для выполнения заявки к клиенту приедет специальный бронеавтомобиль «Тинькофф», оформленный в новом дизайне. Следить за сохранностью денег будет инкассация «Тинькофф».

В ближайшее время компания приведет к единому корпоративному стилю весь парк инкассаторских автомобилей.

«Бесплатная доставка наличных — наше новое слово в общении с премиальными клиентами», — прокомментировал директор платежных систем, заместитель председателя правления «Тинькофф» Анатолий Макешин. По словам топ-менеджера, далеко не все кредитно-финансовые организации предоставляют эту услугу, тем более бесплатно.

В начале октября «Тинькофф» попал в тройку самых популярных агрегаторов в банковской сфере России.

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