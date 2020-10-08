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Детские поликлиники обновили по нацпроекту в Челябинске

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Детские поликлиники обновили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в двух районах Челябинска. Об этом глава города Наталья Котова рассказала на своей странице в Instagram.

По ее словам, преобразились медучреждения, расположенные на улицах Марченко, 21, Мамина, 154, 3-й Арзамасской, 7, Трашутина, 18, Культуры, 57. Все они находятся на территории Тракторозаводского и Калининского районов, пишет сайт 1obl.ru.

Для поликлиник приобрели новое оборудование, а помещения сделали ярче. Мэр также заявила, что в учреждениях будут применены бережливые технологии.

Подобные работы ведутся во всех поликлиниках города, отметила Котова.

7 октября сообщалось, что служба неотложной помощи Челябинска переходит на круглосуточный режим работы. Решение принято из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом.

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