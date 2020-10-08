Глава СВР обвинил Навального в «русофобской пропаганде»

Утверждения блогера Алексея Навального, что он был отравлен российскими спецслужбами, являются «тупой русофобской пропагандой». Об этом в четверг, 8 октября, ТАСС заявил глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Вряд ли кто-либо ждал от этого человека чего-либо, хотя бы близко похожего на правду. Поэтому комментировать такую довольно тупую русофобскую пропаганду, я просто считаю, нет смысла», — сказал он, комментируя заявление Навального в интервью журналисту Юрию Дудю о том, что его могли отравить сотрудники ФСБ или СВР по указанию президента России Владимира Путина.

Нарышкин добавил, что Германия не отвечает на запросы России о Навальном, а значит, что-то скрывает.

«В целом по ситуации могу сказать следующее: врачи омской больницы, которые спасли блогеру Навальному жизнь, провели самые глубокие, самые тонкие исследования состояния его организма. И присутствие каких-либо токсичных веществ, которые могли бы вызвать какую-либо степень отравления, а тем более тяжелейшую степень отравления, не выявлены», — отметил глава СВР.

Днем ранее сообщалось, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против Навального.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.