Парламент Киргизии заявил о необходимости срочных антикризисных мер

Президенту Киргизии Сооронбаю Жээнбекову необходимо срочно рассмотреть способы быстрого выхода из сложившейся в стране ситуации. Об этом в четверг, 8 октября, в разговоре с лидером государства заявил спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев.

В пресс-службе парламента уточнили, что Абдылдаев предупредил Жээнбекова о начавшейся процедуре импичмента президента. Спикер парламента считает, что «какими бы сложными ни были решения перед президентом, необходимо срочно рассмотреть способы быстрого выхода из сложившейся ситуации, потому что страна не может жить в режиме ожидания».

Также Абдылдаев сообщил, что в настоящее время парламент Киргизии прилагает все усилия для стабилизации ситуации и возвращения к верховенству закона. По его словам, депутаты уже предложили некоторые пути выхода из ситуации.

Накануне парламент Киргизии запустил процедуру импичмента Жээнбекова. В тот же день политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.

Массовые протесты вспыхнули в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимого количества голосов удалось только четырем из них.

Протестующие захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Также они освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти, но отказался от введения режима чрезвычайного положения, чтобы не провоцировать нового конфликта.