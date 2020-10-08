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Баку сообщил о гибели 31 гражданского лица с начала конфликта в Карабахе

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С начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе погиб 31 мирный житель Азербайджана. Об этом в четверг, 8 октября, сообщила Генпрокуратура страны.

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Ранения с начала обстрелов получили 154 человека, отмечается в сообщении. Разрушения получили 133 гражданских объекта. Также пострадали 928 жилых домов, уточняет ТАСС.

Как накануне заявила сотрудница азербайджанского постпредства при ООН Лала Мехдиева, среди погибших и раненых есть дети и женщины.

Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев рассказал, что с начала обострения конфликта армянские силы повредили или полностью разрушили около 900 домов на территории его страны.

В тот же день в столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики, в Степанакерте, прогремела серия мощных взрывов. В городе включили сирену воздушной тревоги. Тогда же корреспондент «Известий» Денис Кулага, работающий в Степанакерте, рассказал, как его съемочная группа попала под обстрел.

Очередное обострение военного конфликта в Карабахе произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

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