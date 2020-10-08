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Архив сгорел в здании Комитета по труду и занятости в Петербурге

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В Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга произошел пожар в четырехэтажном здании городского Комитета по труду и занятости. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация о возгорании поступила в ведомство в четверг, 8 октября, в 11:48. Спасатели прибыли на место через 10 минут и обнаружили сильное задымление, уточняет телеканал «78».

Как было установлено, горел стеллаж с документами в помещении архива. До прибытия пожарных из здания самостоятельно эвакуировались 40 человек.

Локализация возгорания была объявлена в 12:14. Пострадавших в результате происшествия нет.

Ранее 8 октября сообщалось, что отрытое горение на складе в Уссурийске, которое распространилось на 7 тыс. кв. м, ликвидировано. Группировку, которая была привлечена для тушения, пришлось увеличить с 39 человек и 9 единиц техники до 74 человек и 24 единиц техники. Кроме того, для ликвидации возгорания МЧС привлекло пожарный поезд.

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