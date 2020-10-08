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Мишустин заявил об упрощении получения госуслуг

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Правительство продолжает работать над поправками, снижающими регуляторную нагрузку на бизнес и облегчающими получение госуслуг. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства в четверг, 8 октября.

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«Создаем условия, чтобы компании могли проводить специальную оценку рабочих мест только один раз», — сказал он. Если на предприятии не меняется организация труда, этого достаточно, подчеркнул он.

Также изменяется порядок регистрации в загсах по всем вопросам, включая рождение детей и изменение имени или фамилии человека. Оформить все это теперь можно будет в любом загсе независимо от места жительства.

«Законопроект позволит ускорить переход на безбумажный документооборот. Ведомства сами должны обмениваться необходимыми данными, не заставляя людей собирать лишние справки, в том числе при получении мер социальной поддержки», — заявил Мишустин.

В сентябре общероссийское объединение пассажиров обратилось к главе правительства Михаилу Мишустину с предложением организовать продажи льготных авиабилетов через интернет. В письме организации предлагается идентифицировать пассажиров, имеющих право на льготные перелеты, через портал госуслуг.

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