Захарова отреагировала на заявление Франции и ФРГ о санкциях против РФ

Москва не сможет сохранить прежние отношения с Германией и Францией после их заявления о возможных антироссийских санкциях из-за инцидента с Алексеем Навальным. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой на сайте ведомства.

«Судя по всему, Франция и ФРГ теперь становятся во главе формирующейся в Евросоюзе «антироссийской коалиции» вопреки неоднократно звучавшим ранее из Парижа и Берлина заверениям в приверженности партнерству с Россией», — заявила она.

По словам дипломата, коммюнике двух стран, «неприемлемое по содержанию и своей тональности», говорит о категорическом нежелании Парижа и Берлина считаться с фактами, которые неоднократно представляла российская сторона. Однако вместо сотрудничества с Москвой и совместного расследования инцидента правительства Франции и Германии переключились на угрозы и попытки шантажа.

Захарова подчеркнула, что Москва не единожды «указывала коллегам на недопустимость оставлять без внимания» запросы российского внешнеполитического ведомства, но реакции на это нет, передает RT.

«Видимо, там полностью погрузились в закулисные интриги. Российские обращения как по двусторонним каналам, так и в Техсекретариат ОЗХО за соответствующими разъяснениями откровенно саботируются», — констатировала дипломат.

Она отметила, что если иностранные коллеги откажутся от попыток диктата и будут готовы пересмотреть конфронтационный курс, то появятся возможности для нормализации диалога. В противном случае российская сторона будет делать выводы.

«В любом случае «бизнес как всегда» с Берлином и Парижем не считаем возможным», — заключила она.

Научный руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин заявил в эфире НСН, что Россия вполне может заморозить свои бизнес-связи с Германией и Францией, поскольку текущие торговые отношения не являются незаменимыми для российской экономики.

Накануне сообщалось, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против блогера Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД двух стран Жана Ив Ле-Дриана и Хайко Мааса.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.

6 октября в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.