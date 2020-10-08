Синоптики предупредили об усилении ветра в Рязанской области

Усиление ветра с порывами до 15 м/с ожидается в ближайшее время в Рязанской области, где введен режим ЧС в связи с пожаром на складах с боеприпасами. Об этом в четверг, 8 октября, сообщается на сайте регионального ГУ МЧС России.

«По данным филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» в ближайший час с сохранением до конца суток 8 октября на территории Рязанской области местами ожидается усиление юго-восточного ветра порывами до 15 м/с», — говорится в сообщении.

Возгорание на складе боеприпасов в Рязанской области началось накануне. Огнем повреждено 21 строение в населенных пунктах Шелемишевские хутора и Дегтярка.

По данным Минобороны, к ликвидации пожара и взрывов привлечено более 650 военнослужащих, задействовано 194 единицы военной и специальной техники, а также четыре самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

Как сообщалось ранее в четверг, число пострадавших при пожаре на арсенале в Рязанской области выросло до 16 человек. Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.