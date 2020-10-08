В Киргизии силовики потребовали от политиков начать переговоры

Правоохранительные органы, спецслужбы и армия Киргизии потребовали от всех политических сил республики в интересах народа начать переговоры. Об этом говорится в заявлении коллегии Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) страны, опубликованном в четверг, 8 октября.

В этот день состоялось заседание коллегии ГКНБ под председательством и. о. секретаря Совета безопасности республики, координатора силовых структур Омурбека Суваналиева.

Руководители силовых и правоохранительных структур призывают политиков «вернуть страну в русло законности и общественной стабильности», сказано в документе.

«Вооруженные cилы, спецслужбы и правоохранительные органы находятся вне политики, не являются инструментом политических партий и других групп интересов, а также должны решать задачи в строгом соответствии с законодательством Кыргызской Республики, в том числе направленные на обеспечение национальной безопасности и территориальной целостности страны», — отметили в Госкомитете.

Все силовые структуры страны должны проявить сознательность и объединиться в интересах обеспечения стабильности в государстве, добавляется в заявлении.

Накануне парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. В тот же день политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимого количества голосов удалось только четырем из них.

Протестующие захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Также они освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Сооронбай Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.