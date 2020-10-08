Брянскому фермеру суд запретил продавать кур и уток

Суд Брянска наложил временный запрет на деятельность местного фермера. Он не имеет права продавать кур и уток. Решение принято по обращению управления Россельхознадзора.

Онлайн-издание «Брянские новости» со ссылкой на ведомство пишет, что фермера наказали за многочисленные нарушения ветеринарного законодательства. Во время проверки инспекторы обнаружили на территории хозяйства «птицу неизвестного происхождения».

Выяснилось, что предприниматель не оформлял документы на кур, уток и цесарок. Таким образом, не была подтверждена ветеринарно-санитарная безопасность птиц.

Кроме того, он покупал корм сомнительного качества, а дезинфекцию птицеводческих помещений не проводил.

Ферма закрыта на 10 дней. В этот срок ее владельцу необходимо устранить все нарушения.