Прямой эфир

Брянскому фермеру суд запретил продавать кур и уток

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд Брянска наложил временный запрет на деятельность местного фермера. Он не имеет права продавать кур и уток. Решение принято по обращению управления Россельхознадзора.

Онлайн-издание «Брянские новости» со ссылкой на ведомство пишет, что фермера наказали за многочисленные нарушения ветеринарного законодательства. Во время проверки инспекторы обнаружили на территории хозяйства «птицу неизвестного происхождения».

Выяснилось, что предприниматель не оформлял документы на кур, уток и цесарок. Таким образом, не была подтверждена ветеринарно-санитарная безопасность птиц.

Кроме того, он покупал корм сомнительного качества, а дезинфекцию птицеводческих помещений не проводил.

Ферма закрыта на 10 дней. В этот срок ее владельцу необходимо устранить все нарушения.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020