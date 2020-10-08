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Жительница Томска перечислила мошенникам более 1,5 млн рублей

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В Томске возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 40-летней местной жительницы. Женщина перевела злоумышленникам более 1,5 млн рублей после общения по телефону.

По словам пострадавшей, ей позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что кто-то якобы пытается совершить мошеннические действия с банковским счетом женщины. Мужчина убедил томичку в том, что для сохранности средств необходимо оформить новую карту и кредит в другом банке, а затем перевести денежные средства на указанные счета. Об этом пишет РИА «Томск».

Женщина оформила кредит и обналичила имевшийся в банке вклад в размере около 1,4 млн рублей. Все денежные средства в сумме более 1,5 млн рублей она перевела на названный мошенником счет.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество». В полиции отметили, что это не первый случай телефонного обмана за последний месяц. 17 сентября жертвами мошенников стали 12 человек, которые совершили переводы на общую сумму 1,5 млн рублей.

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