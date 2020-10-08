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Река Десна обмелела в Брянске

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В Брянске сильно обмелела река Десна. На это обратили внимание местные жители. Они опубликовали соответствующие фото в городских пабликах.

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Судя по снимкам, береговая полоса стала гораздо шире, чем была. Жители опасаются того, что Десна и вовсе исчезнет.

В комментариях высказываются предположения, что река обмелела из-за отсутствия дождей, которые должны идти в это время года, пишет NASHBRYANSK.RU.

2 сентября сообщалось, что в Якутске ввели режим ЧС из-за низкого уровня воды в реке Лене. При водоснабжении города могут возникнуть проблемы.

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