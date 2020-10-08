Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировали в Папуа — Новой Гвинее

Землетрясение магнитудой 6,3 зафиксировано в Папуа — Новой Гвинее. Об этом 8 октября сообщила Геологическая служба США.

Эпицентр находился в 38 км к северо-востоку от города Каинанту на острове Новая Гвинея. Очаг залегал на глубине 103,5 км. Угроза цунами не объявлялась.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала, передает RT.

6 октября сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 6 у побережья Фиджи. Эпицентр находился в 232 км к востоку от города Левука, очаг залегал на глубине 628 км.