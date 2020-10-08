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Глава СВР оценил риски дестабилизации ситуации в США после выборов

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Россия не намерена вмешиваться в президентские выборы в США и заинтересована в их проведении в соответствии с законом и нормами международного права, чтобы степень конфронтации в американском обществе снизилась. Об этом в четверг, 8 октября, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.

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По его словам, степень спокойствия проведения президентских выборов в США сказывается на России. «Что я имею в виду: два политических лагеря США слишком часто прибегают к очень нечестной пропаганде, хотя пропаганда чаще всего бывает нечестной», — сказал он.

Как обратил внимание Нарышкин, республиканская и демократическая партия используют миф о якобы вмешательстве Москвы в выборы и российской угрозе, чего на самом деле нет.

«Еще раз повторяю, мы заинтересованы, чтобы выборы прошли в соответствии с конституцией, в соответствии с законом, с нормами международного права и чтобы степень конфронтации в американском обществе была как можно ниже», — добавил глава СВР.

Накануне президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился рассекретить все материалы о расследовании его предполагаемых связей с Россией. Обвинения в свой адрес в предполагаемых связях с Москвой республиканец назвал одним из «величайших политических преступлений в американской истории».

В 2016 году после победы Трампа на президентских выборах демократы и его соперница Хиллари Клинтон обвинили его в связях с Россией, а Москву — во вмешательстве.

Расследованием занялся спецпрокурор Роберт Мюллер, не обнаруживший свидетельств связи РФ и Трампа. Москва не раз отвергала безосновательные и бездоказательные обвинения, называя их частью внутриполитической борьбы в США.

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