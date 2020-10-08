TelecomDaily и «Телеспутник» представили объединенную медиагруппу

ИАА TelecomDaily, «Телеспутник» и TMT Conferences 7 октября 2020 года провели презентацию объединенной медиа-группы TGroup. Мероприятие состоялось в рамках ежегодной международной конференции Contech 2020. Content & Technology for Digital TV & Video in Russia и приурочено к 25-летию «Телеспутника».

Бренд TGroup сформировался не случайно: буква Т — первая в названии TelecomDaily, «Телеспутника» и TMT Conferences. А кроме того, она символизирует все важнейшие для объединившихся медиа направления деятельности — телекоммуникации, телевидение, технологии и цифровую трансформацию.

TelecomDaily и «Телеспутник» начали работу в объединенном режиме в начале 2020 года и уже за первое полугодие добились хороших результатов: рост выручки конференционных проектов медиагруппы составил 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом TelecomDaily укрепил позицию одной из самых влиятельных и цитируемых медиаплощадок в области IT и телекоммуникаций, что подтверждается отчетом компании «Медиалогия» по итогам II квартала 2020 года. В свою очередь, «Телеспутник» вошел в ТОП-20 самых цитируемых СМИ об IT и телекоме, значительно расширив тематику выпускаемых медиапродуктов — теперь она охватывает не только ключевые тренды отрасли цифрового телевидения на стыке бизнеса и технологий, но также весь спектр важнейших аспектов развития сферы медиапотребления, телекоммуникаций, информационных технологий, а также цифровой экономики и трансформации государства и бизнеса.

В период первой волны пандемии коронавируса TelecomDaily и «Телеспутник» объединили свои конференционные проекты в рамках совместного бизнеса TMT Conferences. Компания одной из первых на рынке успешно перезапустила деловые мероприятия в онлайн-формате, что позволило участникам телеком-отрасли продолжить эффективный диалог со своими клиентами даже в условиях карантинных ограничений. Так, конференция «ОТТ-притяжение: факторы перезагрузки на рынке онлайн-видео» собрала более 900 участников для обсуждения путей развития рынка OTT-сервисов, ситуации с резким обострением конкуренции и влияния пандемии коронавируса на отрасль. А мероприятие «Digital Remote Office: цифровые платформы и сервисы для дистанционной работы» объединило рекордные 2300 участников вокруг проблематики адаптации бизнеса к дистанционной работе в форс-мажорных условиях карантина.

В планах TMT Conferences — не только организация уже зарекомендовавших себя проектов, таких как «Разработка и производство оборудования, приборов и устройств для построения информационной инфраструктуры – Made in Russia», «TeleMultiMeda Forum: лидеры цифровой медиасферы», «5G Future Russia. Развитие сетей беспроводной связи в России», «Contech: контент и технологий для цифрового ТВ и видео в России» и других ежегодных конференций «Телеспутника» и TelecomDaily, но и запуск новых деловых мероприятий для медицины и здравоохранения, финансового сектора, ритейла, электроники и других вертикальных рынков.

«Созданный когда-то как проводник в мир спутникового ТВ в России, в год своего 25-летия «Телеспутник» стал ведущим ресурсом, освещающим ключевые рынки и отрасли высоких технологий. Объединенная медиагруппа выведет работу СМИ на новый уровень, предоставит участникам рынка медиателекома и инфокоммуникационных технологий эффективные медиа-инструменты для решения разнообразных бизнес-задач. TelecomDaily и «Телеспутник» будут совместно осваивать новые направления исследований и развивать передовые продукты и медиасервисы в перспективных форматах», — прокомментировал генеральный директор «Телеспутника» Данила Шеповальников.

«Мы детально анализируем и описываем самые важные рыночные явления и рассказываем об их влиянии на различные сектора экономики и сферы деятельности. Наша медиагруппа работает в интересах рынка и способствует гармоничному, здоровому и всестороннему развитию конкурентной среды», — подчеркивает генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков.