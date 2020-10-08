Президент Армении уволил директора Службы нацбезопасности

Президент Армении Армен Саркисян 8 октября освободил от занимаемой должности директора Службы национальной безопасности страны Аргишти Карамяна. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте главы государства.

Карамян занимал эту должность с 8 июня 2020 года.

Другим указом президент назначил временно исполняющим обязанности директора СНБ Микаела Амбарцумяна, который в августе текущего года занял должность замдиректора ведомства.

Ранее в четверг премьер-министр Армении Никол Пашинян на своей странице в Facebook сообщил, что Служба нацбезопасности установила личности людей, вносящих раздор среди военнослужащих в зоне конфликта в Нагорном-Карабахе.

Пашинян уточнил, что некие люди у линии фронта убеждают военнослужащих уйти и сдать некоторые позиции врагу. В Ереване, по его словам, нашли и арестовали одного из главарей этой группы. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в четверг Пашинян рассказал, о чем с ним разговаривал по телефону российский президент Владимир Путин. По словам армянского премьера, главной темой разговора стала ситуация на Южном Кавказе и действия террористов в этом регионе.

27 сентября произошло очередное обострение военного конфликта в Карабахе. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.