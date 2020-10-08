Прямой эфир

В Оренбургскую область привезли 4 т перчаток и масок

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Оренбургскую области поставили партию средств индивидуальной защиты массой 4 т. Это маски, перчатки, антисептики, защитные экраны и костюмы для больниц, волонтерских центров и социальных учреждений.

Поставку организовали в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Для закупок из резервного фонда президента было выделено порядка 1 млрд рублей. Большую часть груза отправят на станции скорой помощи.

Как пишет РИА «Оренбуржье», ранее студенты Оренбургского медицинского университета, которых привлекли к помощи врачам во время пандемии, жаловались на нехватку средств защиты. Однако в региональном минздраве это опровергли, заявив, что в области достаточный запас средств защиты.

Ранее специалисты рассказали, в чем уязвимость медицинских масок. Во влажном состоянии они теряют свою эффективность. Это особенно актуально осенью, когда выпадает много осадков.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020