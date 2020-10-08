В Оренбургскую область привезли 4 т перчаток и масок

В Оренбургскую области поставили партию средств индивидуальной защиты массой 4 т. Это маски, перчатки, антисептики, защитные экраны и костюмы для больниц, волонтерских центров и социальных учреждений.

Поставку организовали в рамках всероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Для закупок из резервного фонда президента было выделено порядка 1 млрд рублей. Большую часть груза отправят на станции скорой помощи.

Как пишет РИА «Оренбуржье», ранее студенты Оренбургского медицинского университета, которых привлекли к помощи врачам во время пандемии, жаловались на нехватку средств защиты. Однако в региональном минздраве это опровергли, заявив, что в области достаточный запас средств защиты.

Ранее специалисты рассказали, в чем уязвимость медицинских масок. Во влажном состоянии они теряют свою эффективность. Это особенно актуально осенью, когда выпадает много осадков.