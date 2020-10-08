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Число пострадавших при пожаре на арсенале под Рязанью выросло до 16

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Число пострадавших при пожаре на арсенале в Рязанской области выросло до 16 человек, передает «РИА Новости» со ссылкой на региональное правительство 8 октября.

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«Пострадавшие — 16 человек (шесть получили травмы во время пожара на военном складе, 10 — в результате последствий)», — говорится в сообщении.

Правительство уточнило, что 11 человек находятся в Скопинском ММЦ, один из них — в реанимации. Еще четыре человека госпитализированы в Ряжский ММЦ, их состояние оценивается как средней степени тяжести. Один человек находится в травмцентре ОКБ, его доставили туда вертолетом санавиации.

В пунктах временного размещения находятся 82 человека, в том числе трое детей. Власти подготовили еще семь таких пунктов.

Ранее сообщалось о 13 пострадавших.

Возгорание на складе боеприпасов в Рязанской области началось накануне. Огнем повреждено 21 строение в населенных пунктах Шелемишевские хутора и Дегтярка.

В Минобороны сообщили, что к ликвидации пожара и взрывов привлечено более 650 военнослужащих, задействовано 194 единицы военной и специальной техники, а также четыре самолета Ил-76 с выливными авиационными приборами ВАП-2 и три вертолета Ми-8 с водосливными устройствами ВСУ-5.

К месту ЧП уже прибыли отряды разминирования в составе 120 специалистов инженерных подразделений, переброшены 32 единицы военной и специальной техники, в том числе пять многофункциональных робототехнических комплексов «Уран-6» и «Уран-14». Мониторинг обстановки в зоне пожара ведут 17 беспилотников.

В пресс-службе Западного военного округа (ЗВО) считают, что пожар начался из-за загоревшейся травы. По версии районной администрации, причиной мог послужить человеческий фактор.

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